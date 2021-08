München (SID) - Der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), Andrew Parsons, hat kurz vor dem Start der Paralympics in Tokio noch einmal eindringlich darauf hingewiesen, in Bezug auf die Corona-Pandemie "sehr wachsam" zu sein. "Wir können die aktuellen Fallzahlen in Japan und Tokio nicht ignorieren, und ich fordere jeden einzelnen Stakeholder der Paralympics auf, alle im Playbook beschriebenen Maßnahmen zu befolgen", forderte Parsons. Nur so seien "sichere" Paralympics möglich.

Tokio befindet sich noch bis 31. August im Notstand. Die Corona-Situation hat sich zuletzt zugespitzt. Auch bei den Paralympics sind keine Fans vorgesehen.

Die Olympischen Spiele hätten der Welt jedoch gezeigt, führte der IPC-Präsident vor der Eröffnung der Paralympics weiter aus, "dass ein großes globales Sportereignis sicher durchgeführt werden kann". Man habe der Welt "einen dringend benötigten moralischen Schub verliehen".

Seine Vorfreude auf die Paralympics vom 24. August bis 5. September mit rund 4400 Sportlerinnen und Sportlern aus 160 Ländern sei trotz aller Probleme "riesig", so Parsons. Die Veranstaltung habe das Potenzial "für die rund 1,2 Milliarden Menschen mit Behinderung weltweit eine Nachhaltige Verbesserung zu bewirken".