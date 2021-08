Tokio (SID) - Judoka Oliver Upmann hat bei den Paralympics in Tokio die Bronzemedaille verpasst. Der 33-Jährige vom Mannheimer Judo-Club verlor das kleine Finale in der Klasse bis 100 kg gegen den Russen Anatolij Schewtschenko durch Ippon. Damit blieb der Deutsche Behindertensportverband (DBS) erstmals seit Atlanta 1996 im Judo ohne Edelmetall. In Rio vor fünf Jahren waren es noch drei Medaillen gewesen.

"Es ist einfach nur Scheiße", sagte ein enttäuschter Upmann in der ARD. Am Samstag war Nikolai Kornhaß in der Klasse bis 73 kg überraschend früh gescheitert. Für den Weltranglistenersten war bereits in der Hoffnungsrunde gegen den Ukrainer Rufat Mahomedow Endstation. Auch die erfolgsverwöhnten Judo-Zwillinge Carmen und Ramona Brussig waren ohne Medaille geblieben.