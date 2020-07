Köln (SID) - Die EM der Paraschützen fällt in diesem Jahr der Coronakrise zum Opfer. Nachdem die 10-m-Europameisterschaft in Lasko zunächst lediglich in den November verschoben worden war, sagte das Nationale Paralympische Komitee Sloweniens (NPC) die kontinentalen Titelkämpfe nun endgültig ab. Ursprünglich hätte der Jahreshöhepunkt der Paraschützen bereits von 11. bis 19. Juni stattfinden sollen.

Grund für die endgültige Absage sind die neuen Richtlinien der slowenischen Regierung. Demnach gelten strikte Beschränkungen für öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sowie strenge Quarantänemaßnahmen bei der Einreise aus einigen europäischen Ländern, die eine Austragung in 2020 unmöglich machen.