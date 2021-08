Tokio (SID) - Schwimmer Josia Topf hat auch in seinem zweiten Wettkampf bei den Paralympics in Tokio ein ordentliches Ergebnis erzielt. Einen Tag nach seinem sechsten Platz über 150 m Lagen kam der 18-Jährige über 50 m Rücken in 49,99 Sekunden auf Rang sieben und verpasste seine erst im Vorlauf aufgestellte Bestleistung um gut zwei Zehntel. "Es ist noch Luft nach oben, aber es kommen noch ein paar Rennen", sagte Topf.

Am Morgen hatten Taliso Engel und Elena Krawzow jeweils auf ihrer Nebenstrecke 50 m Freistil den Endlauf verpasst, auch Malte Braunschweig schaffte es in seiner Startklasse über diese Strecke nicht ins Finale. Bislang gewann Verena Schott mit zweimal Bronze die einzigen Medaillen für die deutschen Schwimmer.