Tokio (SID) - Das deutsche Tischtennis-Duo Björn Schnake und Thomas Rau hat im Team-Wettbewerb bei den Paralympics in Tokio eine Medaille sicher. Die Deutschen zogen nach einer Aufholjagd gegen Thailand mit 2:1 ins Halbfinale ein. Da in Japan anders als noch 2016 in Rio der dritte Platz nicht ausgespielt wird, ist dem Duo zumindest die Bronzemedaille nicht mehr zu nehmen.

Das Doppel in der kombinierten Startklasse sechs und sieben hatte das Duo noch klar mit 1:3 verloren. Im Einzel drehten die Deutschen hingegen auf. Rau (Solingen) bezwang Chalermpong Punpoo nach einem 1:2-Rückstand mit 3:2, Schnake (Thiede) gewann im entscheidenden Duell deutlich gegen Rungroj Thainiyom mit 3:0. Im Halbfinale am Mittwoch (10.30 Uhr MESZ) warten die favorisierten Chinesen.

Am Mittwochmorgen (7.00 Uhr MESZ) spielen Thomas Brüchle (Frickenhausen) und Einzel-Silbermedaillengewinner Thomas Schmidberger (Düsseldorf) in der Startklasse drei gegen Tschechien um den Einzug ins Finale. Das an Position eins gesetzte Duo, das in Rio Silber gewann, war durch ein Freilos direkt in die Runde der letzten Vier eingezogen.