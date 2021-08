Paralympics

Tokio (SID) - Rio-Champion Martin Schulz will bei den Paralympischen Spielen in Tokio erneut im Triathlon ganz oben stehen. "Wer mich kennt, weiß, dass ich um Gold mitkämpfen will", sagte der 31-Jährige vor seinem Wettkampf am Sonntag (1.30 Uhr MESZ): "Aber am Ende ist eine Medaille nicht selbstverständlich. Wenn ich mit Medaille nach Hause fahren kann, wäre ich super stolz."

Er sei "gut drauf und hoch motiviert", aber gleichzeitig sei auch die Anspannung "riesig". Denn die enorme Hitze von 35 Grad und über 80 Prozent Luftfeuchtigkeit sorgen für ein paar Fragezeichen. "So ein allgemeines Gefühl, dass man nicht so mit dem Wetter klarkommen könnte, haben wahrscheinlich alle", sagte der dreimalige Weltmeister: "Es ist unangenehm warm. Aber das ist auch Kopfsache, man darf sich das nicht zu sehr einreden."

Schulz hatte sich auf die extremen Bedingungen besonders vorbereitet. "Ich habe gelegentlich im Schwimmbad mein Fahrrad aufgestellt", erzählte der Leipziger bereits vor der Abreise nach Japan: "Dazu habe ich Einheiten im Hitzezelt mit Luftbefeuchter und Heizstrahler gemacht. Da waren 38 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit."