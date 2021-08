Tokio (SID) - ARD und ZDF planen 62 Stunden Übertragung der Paralympics in Tokio vom 24. August bis 5. September. Zusätzlich bieten die öffentlich-rechtlichen Anstalten an 13 Tagen ausgewählte Livestreams, Videos und Infos auf sportschau.de und zdfsport.de an. Livesignale gibt es von 21 Sportarten.

Nach Angaben des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) hatten die Spiele 2016 weltweit 4,1 Milliarden Zuschauer verfolgt. - Die geplanten Sendezeiten im Überblick:

24. August: 12.50 bis 17.00 Uhr, ARD

25. August: 9.05 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr, ARD

26. August: 9.05 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr, ZDF

27. August: 9.05 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr, ARD

28. August: 9.00 bis 15.00 Uhr, ZDF

29. August: 9.00 bis 14.15 Uhr, ARD

30. August: 9.05 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr, ZDF

31. August: 9.05 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr, ARD

1. September: 9.05 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr, ZDF

2. September: 9.05 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 15 Uhr, ARD

3. September: 9.05 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr, ZDF

4. September: 9.00 bis 14.30 Uhr, ARD

5. September: 12.55 bis 15.40 Uhr, ZDF