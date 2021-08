Tokio (SID) - Sieben Mal so viele Länder und elf Mal so viele Athletinnen und Athleten: Seit der Einführung 1960 haben sich die Sommer-Paralympics extrem entwickelt. In Tokio (24. August bis 5. September) rechnet das Internationale Paralympische Komitee (IPC) erneut mit Rekordzahlen.

Seit 1988 finden die Paralympischen Spiele immer am selben Ort wie die kurz vorher ausgetragenen Olympischen Spiele statt. Die einzigen Sommer-Paralympics in Deutschland stiegen 1972 in Heidelberg. Damals noch mit 984 Athleten aus 43 Nationen.

In Japan werden 4400 Sportler aus 160 Ländern erwartet. - Die bisherigen Sommer-Paralympics mit Anzahl der teilnehmenden Nationen und Sportler:

1960 in Rom: 23 Nationen/400 Teilnehmer

1964 in Tokio: 21/375

1968 in Tel Aviv: 29/750

1972 in Heidelberg: 43/984

1976 in Toronto: 38/1657

1980 in Arnheim: 42/1973

1984 in New York: 45/1800, und in Stoke Mandeville (England): 41/1100 *

1988 in Seoul: 61/3057

1992 in Barcelona: 83/3001

1996 in Atlanta: 104/3259

2000 in Sydney: 122/3881

2004 in Athen: 135/3808

2008 in Peking: 146/3951

2012 in London: 164/4237

2016 in Rio de Janeiro: 160/4327

2020 in Tokio: 160/4400 (erwartet)

* Die VII. Sommer-Paralympics wurden als einzige an zwei getrennten Orten abgehalten, nachdem das OK der Olympischen Spiele in Los Angeles eine Austragung durch die Behindertensport-Dachorganisation ISMGF abgelehnt hatte. Die Spiele für Rollstuhlathleten wurden daraufhin im englischen Stoke Mandeville, dem Ursprungsort der paralympischen Idee, ausgetragen. Die drei anderen in der ISMGF zusammengeschlossenen Behindertensportorganisationen entschieden sich für das Angebot, die Einrichtungen der Hofstra University und den Mitchel Athletic Complex in New York zu nutzen.