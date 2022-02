Frankfurt am Main (SID) - Paralympics-Siegerin Lindy Ave wird in diesem Jahr eine Wettkampfpause einlegen. Wie der Deutsche Behindertensportverband (DBS) mitteilte, erwartet die 23 Jahre alte Sprinterin im Sommer ihr erstes Kind. Für die Para-Leichtathleten ist diese Saison nach der Verlegung der WM in Kobe ein Übergangsjahr.

Zur nächsten Weltmeisterschaft im Jahr 2023 plant Ave ihre Rückkehr, ehe sie 2024 bei den Paralympics in Paris ihren Titel verteidigen will. In Tokio gewann die gebürtige Neubrandenburgerin im Vorjahr Gold über 400 m und Bronze über 100 m.