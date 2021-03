München/Kaiserslautern – Sein Motto ist: Klein anfangen – groß rauskommen. Mathias Mester ist 142 Zentimeter groß und tritt als Para-Leichtathlet in den Disziplinen Speerwurf, Diskuswurf und Kugelstoßen an. Bis auf die Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen hat er in seiner Karriere alles gewonnen. Neben seinen sportlichen Leistungen ist er vor allem für seinen Humor bekannt, den er regelmäßig auf seinen Social-Media-Kanälen zum Besten gibt.

Parantänische Spiele 2020

Als im letzten Jahr die Paralympischen Spiele aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurden, schuf Mester kurzerhand die Parantänischen Spiele. Sein Kredo damals: "Wenn ich nicht zu den Paralympischen Spielen kann, kommen sie halt zu mir."

In der Serie trat der "Weltmester" in Disziplinen wie Schwimmen in der Badewanne, Gewichtheben mit Klopapierrollen oder Reiten auf einem Gummipferd an. Mester bekam für seine humorvolle Unterhaltung während der Pandemie den Sonderpreis für Besondere Leistung 2020 des Deutschen Behindertensportverbands (DBS).

ECHT JETZT?

Mit dem Comedy-Format ECHT JETZT? setzt Mester seine Comedy-Karriere nun in Zusammenarbeit mit der Gothaer Versicherung und Sportdeutschland.TV fort. In mehreren kurzen Clips wird sich der Teilzeit-Comedian kuriosen Fakten aus der Welt des Sports annehmen und diese der Weltöffentlichkeit in seiner ganz persönlichen Art präsentieren. Mester als Sumo-Ringer, wie das aussieht?!

Bei den Paralympischen Spielen 2008 in Peking konnte Mathias Mester im Kugelstoßen die Silbermedaille gewinnen. Eine ganz besondere Medaille möchte er noch in seine Trophäensammlung aufnehmen: Gold bei den Paralympischen Spielen 2021. In Tokio will der 34-jährige damit seine Karriere krönen.

Und danach? Vielleicht ja irgendwas mit Comedy.