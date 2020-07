Paralympics

Köln - Paralympicssieger Niko Kappel (25) hat den Weltrekord im Kugelstoßen nun endgültig geknackt. Der Weltmeister von 2017 stellte am Sonntag in Bad Boll mit 14,30 m eine neue Bestmarke in der Wettkampfklasse der Kleinwüchsigen auf, nachdem sein erster Rekordversuch in Stuttgart vergangenen Monat nicht anerkannt worden war.

Dort hatte Kappel bereits 14,40 m gestoßen. Da der Wettkampf dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) erst im Nachhinein gemeldet worden war, wurde der Rekord nicht offiziell gewertet. Vertreter der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) sowie des IPC waren dieses Mal anwesend.

"Ich bin mega glücklich, dass ich es jetzt geschafft habe", sagte Kappel: "Es lief wieder alles unglaublich gut, mein Knie hat super mitgemacht und ich habe mich einfach gut gefühlt. So kann es weitergehen."

