Köln (SID) - Dirk Passiwan löst Dennis Nohl als Bundestrainer der deutschen Rollstuhlbasketballerinnen ab. Der 45-Jährige beendet für die neue Aufgabe seine aktive Nationalmannschaftskarriere. Passiwan bleibt aber weiterhin Spielertrainer bei den Doneck Dolphins Trier in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga.

Nach Platz vier bei den Paralympics in Tokio befinde sich das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) um Kapitänin Mareike Miller "ein bisschen im Neuaufbau. Langfristig ist das Ziel, wieder eine starke Nationalmannschaft aufzubauen", sagte Passiwan.

In fünfeinhalb Wochen steht für Passiwan bereits die erste Herausforderung an: In Madrid findet die Europameisterschaft statt. "Für mich geht es nun in erster Linie darum, mit allen Spielerinnen aus dem erweiterten Paralympics-Kader zu sprechen und ihre Bereitschaft für die EM abzuklären. Viele haben für Tokio ja schon ihren ganzen Jahresurlaub aufgebraucht", sagte Passiwan.