Paralympics

Tokio (SID) - Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio bei ihrem letzten Einzelstart eine Medaille klar verpasst. Die 17-Jährige wurde über 400 m in der Startklasse T54 bei widrigen Witterungsverhältnissen im Finale Achte und blieb dabei in 56,69 Sekunden mehr als eine Sekunde über ihrer im Vorlauf aufgestellten Bestleistung.

"Ich kann zufrieden sein. Es war das primäre Ziel, ins Finale zu kommen", sagte Menje: "Es waren schwierige Bedingungen, da hat etwas Druck dahinter gefehlt." Zuvor war das Toptalent über 800 und 1500 m jeweils auf Rang vier gelandet, über 5000 m wurde sie Sechste. Am Freitag ist sie noch Teil der erstmals ausgetragenen Universalstaffel.

Irmgard Bensusan untermauerte derweil über 100 m ihre Ambitionen auf Edelmetall. Die Silbermedaillengewinnerin auf der doppelten Distanz lief in den Vorläufen mit 13,01 Sekunden die zweitschnellste Zeit und qualifizierte sich souverän für den Endlauf am Freitag (12.14 Uhr MESZ). Wie schon über 200 m war nur die Niederländerin Marlene van Gansewinkel etwas schneller.

Alhassane Balde scheiterte dagegen mit dem Rennrollstuhl auch in seinem dritten Wettkampf schon im Vorlauf. Der 35-Jährige wurde in 1:41,10 Minuten Letzter in seinem Rennen und verkündete anschließend sein Karriereende.