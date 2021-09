Tokio (SID) - Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen sind auf ihrer Gold-Mission bei den Paralympics in Tokio im Halbfinale gescheitert. Die Mannschaft von Trainer Dennis Nohl verlor gegen Welt- und Europameister Niederlande mit 42:52 (25:26). Im Spiel um Bronze trifft das deutsche Team nun auf China oder die USA.

Beste Werferin gegen den Erzrivalen war Katharina Lang mit 18 Punkten, Fahnenträgerin Mareike Miller gelangen in einer lange Zeit umkämpften Partie 14 Zähler. Es war nach einer Gruppenphase mit vier Siegen und dem Erfolg im Viertelfinale gegen Spanien die erste Niederlage in Tokio.

Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen hatten 2008 in Peking und 2016 in Rio jeweils Silber gewonnen, 2012 in London wurden sie Paralympics-Sieger. Die Männer waren am Mittwoch im Viertelfinale wie 2016 an Spanien gescheitert.