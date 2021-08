Paralympics

Tokio (SID) - Die deutsche Durststrecke im Rollstuhltennis bei Paralympischen Spielen geht weiter. Als einzige für Tokio qualifizierte Vertreterin des Deutschen Tennis Bundes (DTB) scheiterte Katharina Krüger gleich in der ersten Runde. Gegen die an Position drei gesetzte Niederländerin Aniek van Koot unterlag die 31-Jährige von den Zehlendorfer Wespen in nur 68 Minuten mit 3:6, 1:6.

Die Partie war wegen der hohen Temperaturen in Tokio kurzfristig in die Abendstunden verschoben worden. Letztmals gab es für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) im Rollstuhltennis 2000 in Sydney eine Medaille. Krüger war bei ihren vier Teilnahmen zuvor immer im Achtelfinale ausgeschieden.