Frankfurt am Main (SID) - Die Tokio-Fahrer des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) haben von der Deutschen Sporthilfe insgesamt bislang mehr als 6,2 Millionen Euro an Unterstützung erhalten. Allein in den zwölf Monaten vor dem Start der Paralympics (24. August bis 5. September) bekamen die 134 Athleten sowie die drei Guides gut 1,1 Millionen Euro, diese Zahlen gab die Deutsche Sporthilfe am Donnerstag bekannt.

Im Schnitt werden die Sportler des Para Team D seit knapp siebeneinhalb Jahren unterstützt, fast jeder Vierte ist über ein Jahrzehnt Teil der Förderung. Die dreifache Speerwurf-Paralympicssiegerin Martina Willing wird seit 1991 und damit am längsten von der Sporthilfe unterstützt, bei den Männern gehört Radfahrer Michael Teuber mit 23 Jahren am längsten der Förderung an.

Die Höhe der Grundförderung hängt dabei vom Kaderstatus der Athleten und Athletinnen ab. Im Perspektivkader erhalten die Sportler 700 Euro monatlich, im Paralympics-Kader sind es 800 Euro. Dazu gibt es im Rahmen der Nachwuchselite-Förderung 200 Euro pro Monat und für Sport-Stipendiaten 300 Euro monatlich.

Alle Tokio-Fahrer erhalten zusätzlich ein Versicherungspaket der Allianz und günstige Auto-Mietkonditionen bei Mercedes-Benz, zudem können sie kostenlos an Bewerbertrainings der Deutschen Telekom teilnehmen.