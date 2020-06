Köln (SID) - Das Krankenhaus in Siena, in dem der am Freitag verunglückte Alessandro Zanardi auf der Intensivstation liegt, wird künftig keine täglichen Mitteilungen mehr zum Gesundheitszustand des ehemaligen Formel-1-Piloten veröffentlichen. Dies wurde mit der Familie vereinbart. Lediglich bei Änderungen der Lage sollen diese der Öffentlichkeit mitgeteilt werden, hieß es seitens des Krankenhauses am Mittwoch.

Der mehrfache Paralympics-Sieger Zanardi sei immer noch auf der Intensivstation und werde weiter künstlich beatmet, sagten die Ärzte. Die Lage sei weiterhin kritisch. Der seit 2001 beinamputierte Rennfahrer war bei einem Handbike-Rennen verunglückt und mit einem Lastwagen kollidiert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Kopf, Zanardi könnte beide Augen verlieren, befürchten die Ärzte.