Die Pille für den Mann - der NFL-Podcast

Der erste und einzige interaktive Football Podcast Deutschlands. Zweimal die Woche sprechen Ran-NFL-Kommentator Carsten Spengemann und Mike Stiefelhagen über all das was in der NFL gerade Thema ist - und die Footballfans aus ganz Deutschland sprechen mit.

So kommen nicht nur Gäste wie z.B. Jakob Johnson oder Roman Motzkus zu Wort sondern auch alle anderen, die via Sprachnachricht was los werden wollen, die Meinungen oder Fragen haben. Dadurch ist jede Folge der inzwischen fast 300 Folgen anders. Frei Schnauze eben.

"Die Pille für den Mann" immer montags und freitags überall da wo es Podcasts gibt!

Reinhören, runterladen und unterwegs oder daheim anhören ist ganz leicht! Ob über Spotify, Deezer oder Apple Podcast - Du kannst "Die Pille für den Mann auf den gängigen Podcastplattformen abonnieren.

Einfach nach "Die Pille für den Mann" beim Podcatcher deiner Wahl suchen und unseren Podcast abonnieren.

Hier geht es zu Die Pille für den Mann auf Spotify!

Hier geht es zu Apple Podcasts!

Hier könnt Ihr Die Pille für den Mann auf Deezer hören!

Alle Folge des Podcasts findet Ihr hier.