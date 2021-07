Paris (SID) - Der Australier Lachlan Morton hat seine alternative Tour de France erfolgreich abgeschlossen. Nach 18 Tagen, 5510 Kilometern, über 65.000 Höhenmetern und 220 Stunden im Sattel erreichte der 29-Jährige in den frühen Morgenstunden die Champs-Elysees in Paris - fünf Tage vor dem regulären Tour-Finale. Mit der Aktion sammelte Morton zudem Spenden in Höhe von über 420.000 Euro für die Hilfsorganisation World Bicycle Relief.

Der Profi vom Team EF Education Nippo fuhr als Hommage an die Anfangstage des organisierten Radsports die Tour als ganzes nach. Alleine, ohne Hotels, mit Gepäck am Rad, als sein eigener Mechaniker, ohne Ruhetage, ohne Transfers. Auf seiner Schlussetappe bewältigte er 576 km am Stück.

"Mit sich selbst und wenig zufrieden zu sein, ist ein großartiges Gefühl", sagte Morton, der bereits quer durch Australien oder die Rocky Mountains gefahren ist: "Es scheint mir die reinste Form, Radsport zu erleben."