Köln - Ex-Weltmeister Joachim Eilers hat einen großen Schritt zur Teilnahme an der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Berlin (26. Februar bis 1. März) gemacht. Der Chemnitzer siegte am Samstag beim letzten Weltcup der Saison in Milton/Kanada im Keirin.

Eilers setzte sich im Finale vor Kevin Quintero Chavarro aus Kolumbien und Rafal Sarnecki aus Polen durch. Der 29-Jährige hatte zuletzt unter Atemwegsbeschwerden gelitten und die Europameisterschaft in den Niederlanden sowie vorherige Weltcups verpasst.

Der deutsche Omnium-Meister Maximilian Beyer (Berlin) belegte im Mehrkampf mit 65 Punkten den zehnten Platz, sammelte aber nochmals Punkte im Nationen-Ranking, um Deutschland für die Heim-WM einen Startplatz zu sichern. Der Weltverband UCI veröffentlicht am 3. Februar die Quotenplätze.

