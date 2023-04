Der niederländische Radprofi Ide Schelling hat dem deutschen Team Bora-hansgrohe auf der längsten und schwierigsten Etappe der Baskenland-Rundfahrt den Tagessieg beschert. Schelling gewann auf dem zweiten Teilstück über 193,8 Kilometer von Viana nach Leiza den Sprint einer Ausreißergruppe und übernahm damit auch die Gesamtführung. Matteo Sobrero (Italien/Jayco AlUla) und David Gaudu (Frankreich/Groupama-FDJ) landeten auf den Rängen zwei und drei.

Zuvor hatten sich am Dienstag einige Ausreißer vom Feld abgesetzt, nach der letzten Bergwertung bestritt eine Gruppe von etwa 30 Fahrern die Abfahrt. Schelling zog früh den Sprint an und war auch aufgrund der ungewöhnlichen Streckenführung mit einem Kreisverkehr kurz vor dem Ziel nicht mehr einzufangen.

Der dänische Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) rollte ohne Zeitverlust mit der ersten Gruppe ins Ziel und liegt mit acht Sekunden Rückstand auf die Spitze weiter aussichtsreich im Rennen. Vorjahressieger Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) aus Kolumbien dagegen fiel mit offenbar technischen Problemen zurück.

Die dritte Etappe führt am Mittwoch durch das hügelige Umland San Sebastians, über 153,9 Kilometer geht es von Errenteria nach Villabona. Die Rundfahrt endet am Samstag mit der sechsten Etappe mit Start und Ziel in Eibar.