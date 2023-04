Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hat seinen zweiten Tageserfolg bei der Baskenland-Rundfahrt gefeiert und die Gesamtführung ausgebaut. Der Däne vom Team Jumbo-Visma gewann am Donnerstag die vierte Etappe, nach 175,7 Kilometern mit Start und Ziel in Santurtzi verwies der 26-Jährige Mikel Landa (Bahrain-Victorious) im Duell auf den zweiten Platz.

Der Spanier ist auch Vingegaards erster Verfolger im Kampf um den Gesamtsieg, zwölf Sekunden liegen nun zwischen den beiden Rivalen. Am Freitag steht mit der fünften Etappe ein ähnlich hügeliges Teilstück an, auf 165,9 km geht es rund um Amorebieta. Die Baskenland-Rundfahrt endet am Samstag in Eibar.

Gut 15 Kilometer vor dem Ziel nutzte Vingegaard den letzten und längsten Anstieg der Etappe für einen Angriff, nur Landa konnte folgen. Beide bestritten anschließend gemeinsam die Abfahrt, in deren Verlauf die Verfolger wieder nah an das Duo heranfuhren. Vingegaard setzte sich auf den letzten flachen Metern ohne Probleme vor Landa durch.

Bester Deutscher am Donnerstag war Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe), der Ravensburger kam mit den ersten Verfolgern als Elfter ins Ziel. Im Gesamtklassement liegt er mit gut einer Minute Rückstand auf Rang 14.