Berlin (SID) - Der frühere Tour-Sieger Egan Bernal hat beim Giro d'Italia Kurs auf den Gesamtsieg genommen und auch den deutschen Hoffnungsträger Emanuel Buchmann weiter distanziert. Der Kolumbianer vom Team Ineos-Grenadiers gewann am Sonntag das Gravel-Finale der 158 km langen neunten Etappe in Campo Felice und übernahm das Rosa Trikot des Gesamtführenden.

Auf der unbefestigten Schotterstraße vor dem Ziel attackierte Bernal und setzte sich entscheidend von seinen Rivalen ab. Buchmann erreichte das Ziel mit zwölf Sekunden Rückstand als 13. in der Gruppe der Favoriten.

In der Gesamtwertung bleibt der Rundfahrt-Spezialist vom Team Bora-hansgrohe 15., sein Rückstand auf Bernal wuchs auf 1:46 Minuten. Der bisherige Gesamtführende Attila Valter (Ungarn/Groupama-FDJ) rutschte auf Rang fünf ab.

Überschattet wurde die Etappe von einem schweren Sturz von Matej Mohoric. Der Slowene vom Team Bahrain-Victorious kam in einer Abfahrt kopfüber zu Fall und musste für radiologische Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Samstag hatte der deutsche Radprofi Nikias Arndt auf sich aufmerksam gemacht. Auf der 170 km langen achten Etappe nach Guardia Sanframondi erkämpfte sich der Buchholzer vom Team DSM einen starken dritten Platz.

Am Montag dürfte auf der mit 139 km vergleichsweise kurzen Etappe von L'Aquila nach Foligno wieder die Stunde der Sprinter schlagen. Am Dienstag steht der erste Ruhetag an.