Ein Prolog in St. Wendel, drei Tage für Klassikerspezialisten und ein Massensprint zum Abschluss: Die fünfte Auflage der Deutschland Tour seit ihrer Wiedereinführung bietet vor allem angriffslustigen Fahrern Chancen auf den Gesamtsieg. Wie die Veranstalter am Mittwoch bekannt gaben, führt das fünftägige Rennen ab dem 23. August über 724 Kilometer durch fünf Bundesländer, der Sieger wird in Bremen gekürt.

Wie im Vorjahr beginnt die Tour mit einem kurzen Zeitfahren als Prolog, neben St. Wendel und Bremen sind Merzig, Winterberg und Essen die weiteren Zielorte. Die flache Etappe von Hannover nach Bremen zum Abschluss deutet auf einen Sprint Royale hin.

"Ich erwarte im Saarland, Sauerland und auf dem Weg nach Essen eine wahre Jagd auf das Rote Trikot", sagte der Sportliche Leiter Fabian Wegmann: "Das Finale mit dem Sprint Royal in Bremen ist dann der krönende Abschluss. Hier können Sprinter, die vorher nicht zum Zuge kamen, ihren großen Tag haben."

Die Deutschland Tour war 2018 nach zehnjähriger Pause vom Tour-de-France-Veranstalter ASO neu aufgelegt worden. Im Vorjahr gewann der Brite Adam Yates (Ineos-Grenadiers) das Rennen, Georg Zimmermann aus Augsburg wurde als bester Deutscher Gesamt-Vierter.

Der Etappenplan der Deutschland Tour 2023:

Prolog (Mittwoch, 23. August): St. Wendel (2,2 km)

1. Etappe (Donnerstag, 24. August): St. Wendel – Merzig (178 km)

2. Etappe (Freitag, 25. August): Kassel – Winterberg (190 km)

3. Etappe (Samstag, 26. August): Arnsberg – Essen (174 km)

4. Etappe (Sonntag, 27. August): Hannover – Bremen (180 km)