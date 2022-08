Stuttgart (SID) - Georg Zimmermann hat bei der Deutschland Tour der Radprofis knapp das Podium verpasst. Nach seiner Energieleistung auf der Königsetappe am Samstag den Schauinsland hinauf verbesserte sich der 24-Jährige am Schlusstag dank Bonussekunden für Etappenrang drei auf den vierten Platz der Gesamtwertung. Den Rundfahrtsieg sicherte sich der Brite Adam Yates, den Grundstein hatte er am Samstag mit seiner Solofahrt im Schwarzwald gelegt.

Die Schlussetappe von Schiltach nach Stuttgart gewann nach 188 km mit fünf kleineren Anstiegen der Spanier Pello Bilbao. "Ich bin super zufrieden mit meiner Leistung", sagte Zimmermann (Augsburg) im ZDF, "es war ein sehr schnelles, hart gefahrenes Rennen. Perfekt." Er hatte es im Zielsprint sogar noch mit einer Attacke versucht.

Bei der Deutschland Tour standen fünf Renntage - darunter auch der Prolog in Weimar - auf dem Programm. Das Feld legte rund 700 km mit 11.000 Höhenmetern zurück. Mit diversen Unterbrechungen wird die Rundfahrt seit 1911 ausgetragen, seit 2018 gibt es eine Neuauflage.