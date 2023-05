Das Corona-Chaos beim 106. Giro d'Italia hält an. Soudal Quick-Step, Team des bereits am Sonntag positiv getesteten Rad-Weltmeisters Remco Evenepoel, vermeldete am Mittwochmorgen vier weitere Fälle. Für die Fahrer Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke und Mattia Cattaneo ist die Italien-Rundfahrt vorzeitig beendet. Die belgische Equipe hat damit nur noch drei Radprofis im Rennen.

Laut Mitteilung hatten am Montag zwei Fahrer über Unwohlsein geklagt, die folgenden Antigen-Tests waren negativ. Anschließende PCR-Tests im gesamten Team sorgten dann für die positiven Resultate. "Wir werden unser Testprotokoll mit den drei Fahrern und den Mitarbeitern, die beim Rennen bleiben, weiterhin überwachen und umsetzen", sagte Teamarzt Toon Cruyt. Evenepoel war am Sonntag wegen einer Coronainfektion als Gesamtführender ausgestiegen.

Auch das Team Corratec-Selle Italia vermeldete einen coronabedingten Ausfall. Der Test des Italieners Stefano Gandin fiel positiv aus.