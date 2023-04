Köln (SID) - Der britische Radprofi Ethan Hayter hat die erste Etappe der Baskenland-Rundfahrt von Vitoria-Gasteiz nach Labastida gewonnen. Der 24-Jährige vom Spitzenteam Ineos Grenadiers setzte sich nach mehr als vier Stunden und 165,4 Kilometern im Zielsprint vor dem Schweizer Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) und Lokalmatador Jon Aberasturi (Trek Segafredo) durch.

Die Favoriten um den dänischen Tour-Sieger Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) und Vorjahressieger Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) aus Kolumbien konnten sich jeweils Bonussekunden im letzten Zwischensprint sichern und liegen dadurch im Gesamtklassement auf den Plätzen hinter dem Spitzentrio von Montag.

Die zweite und längste Etappe führt am Dienstag über 193,8 Kilometer von Viana nach Leiza. Die Rundfahrt endet am Samstag mit der sechsten Etappe mit Start und Ziel in Eibar.