Madrid (SID) - Die 100. Ausgabe der Katalonien-Rundfahrt wird wegen der Corona-Pandemie erst im Jahr 2021 über die Bühne gehen. Wie die Organisatoren am Montag mitteilten, soll das im März ausgefallene Rennen nicht mehr in diesem Jahr nachgeholt werden. Stattdessen wird die "Volta Ciclista a Catalunya" am ohnehin für das kommende Jahr für die Rundfahrt geplanten Termin vom 22. bis 28. März 2021 zum 100. Mal ausgefahren.

"Der von der UCI vorgegebene Radsportkalender wurde in diesem Jahr auf fast drei Monate verkürzt. Uns ist klar, dass wir die 100. Ausgabe mit den besten Garantien und den größten Stars der Welt feiern wollen", sagte Rennleiter Ruben Paris: "Es würde deshalb keinen Sinn machen, sie gleichzeitig zur Tour de France, dem Giro oder der Vuelta zu organisieren."

Ein verkürztes Format sei für die Jubiläumsrundfahrt ebenfalls nicht in Frage gekommen, so Paris weiter: "Die vernünftigste und angemessenste Option ist es, sie zu unseren üblichen Terminen zu organisieren, jedoch im Jahr 2021."

Die Traditionstour in Katalonien verzichtet damit als eines der ersten Radrennen vollends auf eine Austragung in diesem Kalenderjahr. Nahezu alle der bislang ausgefallenen Profirennen hoffen derzeit noch auf einen Nachholtermin Richtung Jahresende, was zu einem äußerst dicht getakteten Terminkalender in den Herbst- und Wintermonaten führen dürfte.