Köln (SID) - Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat zum ersten Mal in seiner Karriere die Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Auf der finalen Etappe hielt der 33-Jährige vom Team Jumbo-Visma seinen direkten Konkurrenten um den Gesamtsieg, den Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien, in Schach. Evenepoel, der sich im Sprint immerhin den Tagessieg sicherte, fehlten in der Gesamtwertung am Ende sechs Sekunden auf Roglic.

"Es bedeutet mir viel, der Sieg hat mir bislang gefehlt und es ist eine große Ehre, diese Traditionsrundfahrt zu gewinnen", sagte Roglic im Ziel, während sein Kontrahent sich versöhnlich zeigte: "Ich wusste, dass es hart werden würde, Primoz abzuhängen. Er ist einer der stärksten Fahrer der Welt, und es ist einfacher ein Trikot zu verteidigen, als es zu erobern", sagte Evenepoel: "Ich bin froh, dass ich den Sprint und die Etappe für mich entscheiden konnte."

Der 23-Jährige vom Team Soudal-Quick Step hatte knapp 30 km vor dem Ziel eine Attacke an einer Steigung lanciert, der zunächst nur Roglic und Marc Soler (Spanien) folgen konnten. Letzterer musste im Anschluss abreißen lassen und wurde Dritter, Roglic aber blieb bis zum Ende an Evenepoels Hinterrad.

Über 136 Kilometer hatte die siebte und letzte Etappe mit Start und Ziel in Barcelona die Fahrer durch die katalanische Metropole geführt. Roglic, Zweiter der Tour de France 2020, hatte sich das Führungstrikot bereits auf der ersten Etappe gesichert und nicht mehr abgegeben.