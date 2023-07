Der belgische Radstar Wout van Aert ist kurz nach seinem Ausstieg bei der Tour de France zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Sarah de Bie und er veröffentlichten am Freitagmittag in den Sozialen Medien Fotos, auf denen sie die Hand des Sprösslings halten.

Jerome ist demnach der Name des Brüderchens von Georges, zur Welt kam er bereits am Donnerstag. Ob van Aert rechtzeitig zur Geburt ankam, ließen die Posts offen. Van Aert war ebenfalls am Donnerstag nach Hause gereist, nachdem er seinem Kapitän Jonas Vingegaard als unverzichtbarer Helfer den Weg zum zweiten Tour-Sieg geebnet hatte.

"Es wird langsam ein bisschen eng. In Absprache mit dem Team haben wir entschieden, dass mein Platz nun zu Hause ist", so van Aert vor der Abreise: "Es ist kein Dilemma. Ich habe immer gesagt, dass ich nach Hause fahre, wenn meine Frau mich braucht."