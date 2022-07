Brüssel (SID) - Der zweimalige Straßenrad-Weltmeister Julian Alaphilippe erlebt immer mehr ein Jahr zum Vergessen. Nach einem Horrorsturz und neun Wochen Pause sowie der folgenden Nichtberücksichtigung für die Tour de France wird die WM-Vorbereitung des Titelverteidigers aus Frankreich durch eine Corona-Infektion gestört. Alaphilippe musste am Montag vor der dritten Etappe der Wallonien-Rundfahrt wegen eines positiven Tests aussteigen, den Prolog am Samstag hatte er gewonnen.

Alaphilippe (30) wollte sich in Belgien auf die Vuelta in Spanien (19. August bis 11. September) und die WM in Australien (18. bis 25. September) vorbereiten. "Ich hoffe, dass es mir in ein paar Tagen besser geht", schrieb der Profi vom Team Quick-Step Alpha Vinyl bei Instagram.

Der Pechvogel war beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich Ende April schwer gestürzt und hatte einen Schulterblattbruch, zwei Rippenbrüche sowie eine Lungenverletzung erlitten.