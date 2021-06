Paris (SID) - Dem niederländische Radprofi Koen de Kort mussten nach einem Unfall in den Bergen drei Finger amputiert werden. Der Road Captain von Trek-Segafredo wurde nach einem Unfall abseits der Straße mit einem nicht näher definierten Fahrzeug in den Pyrenäen am Donnerstag per Hubschrauber in eine Klinik in der Nähe von Barcelona gebracht und operiert. Der 38-Jährige ist nach Teamangaben nach der Amputation in guter Verfassung.

"Leider hat Koen den dritten, vierten und fünften Finger seiner rechten Hand verloren", sagte Team-Arzt Manuel Rodriguez Alonso: "Die Amputation war eine Komplettentfernung." Der achtmalige Tour-de-France-Teilnehmer de Kort war von seinem Team nicht für die 108. Frankreich-Rundfahrt nominiert worden.