Madrid (SID) - Radprofi Tadej Pogacar steht nach dem 50. Tagessieg seiner Karriere vor dem Gesamtsieg bei der Andalusien-Rundfahrt. Der Slowene vom Team UAE Team Emirates sicherte sich am Samstag auf dem vorletzten Teilstück in Spanien seinen dritten Etappensieg. Der Vorsprung auf den spanischen Verfolger Mikel Landa (Bahrain-Victorious) liegt bei 1:14 Minuten.

"Jeder hat von Anfang an versucht, uns zu attackieren. Es war schwer zu kontrollieren", sagte Pogacar, der bereits zweimal bei der Tour-de-France triumphiert hat. Der 24-Jährige hatte schon die ersten beiden Etappen in Andalusien gewonnen, die fünfte und letzte steigt am Sonntag.

Nach einer leichten Krankheit im Januar hatte Pogacar seinen Start bei der UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten (20. bis 26. Februar) abgesagt, die er zuvor zweimal nacheinander gewonnen hatte. Stattdessen ist Pogacar in Spanien unterwegs.