Saint-Émilion (SID) - Der slowenische Radprofi Tadej Pogacar steht unmittelbar vor der erfolgreichen Titelverteidigung bei der 108. Tour de France. Der Kapitän vom UAE Team Emirates brachte seinen riesigen Vorsprung beim vorentscheidenden Einzelzeitfahren über 30,8 km von Libourne nach Saint-Emilion als Achter mühelos ins Ziel.

Den Sieg auf der 20. und vorletzten Etappe der Großen Schleife sicherte sich der Belgier Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Teamkollege Jonas Vingegaard wurde Dritter und behauptete damit seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung vor Richard Carapaz (Ecuador/Ineos). Vingegaards Landsmann Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step) komplettierte das Podest als Zweiter.

Der 22-jährige Pogacar darf sich am Sonntag auf den Champs-Elysees in Paris zum jüngsten Doppel-Champion in der Geschichte der Frankreich-Rundfahrt krönen. Auf der Schlussetappe erfolgen traditionell keine Angriffe mehr in der Gesamtwertung. Der 21. Teilabschnitt führt von Chatou über 108,4 km flach in die französische Hauptstadt.