Köln (SID) - Mit dem Fahrrad einmal um die Welt: Radprofi Andre Greipel will am 3. Juni Kilometer für den guten Zweck sammeln. Per Tracking App sollen die Teilnehmer ihre zurückgelegte Strecke eintragen, das Ziel ist es gemeinsam einmal die Erde zu umrunden. Mit der Aktion will der elfmalige Tour-de-France-Etappensieger auf die Krankheit Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) aufmerksam machen.

"Nutzt Euer Fahrrad an diesem Tag ? fahrt damit zum Einkaufen, dreht eine Runde in der Natur, oder nutzt es wie gewohnt als Trainingsgerät", schrieb Greipel auf seiner Homepage. Teilnehmer können außerdem Fotos von sich unter dem Hashtag "CyclistsUniteTheWorld" auf den Sozialen Netzwerken teilen. In der Tracking App Strava läuft die Aktion bis zum 7. Juni.

Seit einigen Jahren unterstützt der 37 Jahre alte Sprinter die Forschung zu der Erkrankung des Nervensystems: "Es gibt immer noch keine Heilung für diese tödlich verlaufende Krankheit. Und wie COVID-19 kennt diese Krankheit keine Grenzen. Jede diagnostizierte Person gehört während dieser Pandemie zur Hochrisikogruppe", erklärte Greipel. Bei seinem Vorhaben unterstützt ihn unter anderem sein Team Israel Start-Up Nation.