Der deutsche Radrennstall Bora-hansgrohe geht mit seinen Sponsoren in die Zukunft. Wie die Equipe am Montag bekannt gab, wurde der Vertrag mit Partner hansgrohe während der deutschen Meisterschaften in Donaueschingen um vier Jahre verlängert. Damit bleibt das Unternehmen gemeinsam mit Bora bis 2027 Titelsponsor der Mannschaft, die 2010 gegründet wurde und seit 2017 unter dem heutigen Namen fährt.

"Wir haben noch viel gemeinsam vor", sagte Teamchef Ralph Denk nach der Verlängerung des Sponsorings: "Die Transformation des Teams in Richtung Gesamtwertung bei Grand Tours ist auf einem guten Weg, aber sicher noch nicht abgeschlossen. Unser großes Ziel ist es, in den nächsten Jahren an der Spitze der Tour de France zu stehen."

Im vergangenen Jahr hatte der Australier Jai Hindley beim Giro d'Italia triumphiert, es war der erste Gesamtsieg für Bora-hansgrohe bei einer dreiwöchigen Landesrundfahrt. Bei der diesjährigen Tour (1. bis 23. Juli), die am Samstag in Bilbao startet, soll Hindley für ein Top-Ergebnis im Kampf um das Gelbe Trikot sorgen. Unterstützt wird er dabei unter anderem vom deutschen Meister Emanuel Buchmann.