Berlin - Die Coronavirus-Epidemie sorgt für weitere Verwerfungen im Radsport-Kalender. Am Donnerstag wurde das für Samstag bei Frauen und Männern geplante Eintagesrennen Strade Bianche in der Toskana abgesagt. Das teilte der Veranstalter RCS Sport mit, der jedoch eine Verlegung der Wettbewerbe auf einen neuen Zeitpunkt anstrebt. Die Absage ist Folge des Dekrets der italienischen Regierung vom Mittwochabend, das große Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April untersagt.

Eine Entscheidung über eine mögliche Absage oder Verschiebung der Fernfahrt Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) und des Frühjahrsklassikers Mailand-Sanremo (21. März) wurde noch nicht getroffen. Voraussetzung für die Durchführung der Rennen ist jedoch, dass sie unter Ausschluss von Publikum stattfinden oder ein Mindestabstand zwischen Personen von mindestens einem Meter gewahrt werde.

Ende Februar war bereits die UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten wegen der Coronavirus-Epidemie abgebrochen worden. Aus den anfangs zwei bestätigten Corona-Fällen aus dem Umfeld eines Teams wurden laut der Gazzetta dello Sport inzwischen insgesamt zwölf, auch vier Fahrer sollen betroffen sein.

Das Etappenrennen Paris-Nizza (8. bis 15. März) in Frankreich soll weiterhin wie geplant stattfinden, Teams wie Ineos, Mitchelton-Scott oder Astana haben aber schon ihren Verzicht erklärt.

In Italien sind inzwischen mehr als hundert Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Es gebe 107 bestätigte Todesopfer und 3089 Infizierte, hatte der italienische Zivilschutz am Mittwoch mitgeteilt.

