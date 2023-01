Berlin (SID) - Der deutsche Radprofi Marius Mayrhofer hat beim "Cadel Evans Great Ocean Road Race" im australischen Geelong den ersten Sieg seiner Profikarriere gefeiert. Der 22-Jährige vom Team DSM gewann das zur World Tour zählende Eintagesrennen nach 174,3 km vor dem Franzosen Hugo Page (Intermarche-Circus-Wanty) und Simon Clarke aus Australien (Israel-Premier Tech).

"Ich habe so lange von diesem Sieg geträumt, ich kann nicht glauben, was passiert ist", sagte der gebürtige Tübinger Mayrhofer: "Vor dem Ziel gibt es eine kleine Abfahrt, in der ich Geschwindigkeit aufbauen konnte, und dann habe ich den Sprint früh eingeleitet und bin mit Vollgas über die Linie gefahren. Dieser Sieg bedeutet mir alles."