Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hat sein starkes Frühjahr um einen weiteren Prestigeerfolg ergänzt. Der 24-jährige Slowene vom Team UAE Emirates gewann am Sonntag die 57. Austragung des Amstel Gold Race in den Niederlanden. Nach 253,6 km verwies Pogacar Ben Healy vom Team EF Education-EasyPost (+0:38) und Tom Pidcock vom Spitzenteam Ineos Grenadiers (+2:14) auf die Plätze.

"Ich habe am Schluss alles rausgequetscht, um den Sieg nach Hause zu bringen", sagte Pogacar, der vor zwei Wochen bereits die Flandern-Rundfahrt in Belgien für sich entschieden hatte. Zuvor hatte er bei der Andalusien-Rundfahrt und Paris-Nizza die Gesamtwertung geholt.

Pogacar forcierte aus einer Fluchtgruppe heraus am Keutenberg rund 30 km vor dem Ziel die entscheidende Attacke und brachte den Solo-Lauf ohne Mühe ins Ziel. Der britische Mountainbike-Olympiasieger Pidcock und der Ire Healy als letzte Verfolger mussten abreißen lassen.

Das Amstel Gold Race bildet den Auftakt in die Ardennen-Woche, die am Mittwoch mit dem Fleche Wallone fortgesetzt wird, ehe am Sonntag mit Lüttich-Bastogne-Lüttich das letzte ganz große Eintagesrennen des Frühjahrs ansteht.