Baeza (SID) - In seinem ersten Radrennen in 2023 hat der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar den Halbklassiker Jaen Paraiso Interior in Spanien gewonnen. Nach einer leichten Krankheit im Januar hatte der Slowene vor wenigen Tagen seinen Start bei der UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten (20. bis 26. Februar) abgesagt, das Etappenrennen im mittleren Osten hatte der 24-Jährige zuvor zweimal in Folge gewonnen.

Stattdessen fuhr der Ausnahme-Radprofi nun das Eintagesrennen im Süden Spaniens, auch bei der Andalusien-Rundfahrt vom 15. bis 19. Februar wird er an den Start gehen. "Die Idee ist, bei der Tour de France in der bestmöglichen Form anzukommen und auch für die Klassiker bereit zu sein", sagte Pogacar (UAE Team Emirates).

Der Höhepunkt im Radsportkalender findet in diesem Jahr vom 1. bis 23. Juli statt.