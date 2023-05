Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat den 106. Giro d'Italia gewonnen. Der 33-Jährige vom Team Jumbo-Visma führte die Gesamtwertung nach der Schlussteappe in Rom am Sonntag mit 14 Sekunden Vorsprung auf den Briten Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) an. Das Podium komplettierte der Portugiese Joao Almeida (UAE Emirates/+ 1:15). Bester Deutscher wurde Lennard Kämna (Bora-hansgrohe/+ 7:46) als Neunter.

Für den dreimaligen Vuelta-Champion Roglic ist es der vierte Gesamtsieg bei einer großen Landesrundfahrt. Das Rosa Trikot des Spitzenreiters hatte er erst am Samstag mit seinem Sieg im Bergzeitfahren zum Monte Lussari erobert.

Den finalen Etappensieg sicherte sich Altmeister Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) mit seinem unwiderstehlichen Antritt im Massensprint vor Alex Kirsch (Luxemburg/Trek-Segafredo) und Filippo Fiorelli (Italien/Green Project-Bardiani CSF-Faizane. Roglic wurde als Gesamtführender auf der 126 km langen Schlussetappe traditionell nicht mehr attackiert.

Der deutsche Sprinter Pascal Ackermann (UAE Emirates) kam in aussichtsreicher Position bei einem Massensturz wenige Meter vor dem Ziel zu Fall.