Köln - Der deutsche Straßenmeister Maximilian Schachmann (Berlin) hat die Gesamtführung bei der traditionsreichen Rad-Fernfahrt Paris-Nizza auf zweiten Etappe erfolgreich verteidigt. Dem 26-Jährigen vom deutschen Team Bora-hansgrohe, der beim Auftakt am Sonntag seinen ersten Saisonsieg gefeiert hatte, genügte auf dem 166,5 km langen zweiten Teilstück von Chevreuse nach Chalette-sur-Loing ein achter Platz.

Den Tagessieg im elf Mann starken Sprint sicherte sich der Italiener Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling), der im Gesamtklassement als erster Verfolger 15 Sekunden hinter Schachmann liegt, vor Sprinthoffnung Pascal Ackermann (Kandel/Bora-hansgrohe). Der Kölner Nils Politt (Israel Start-Up Nation) wurde starker Vierter.

Ackermann, dessen Sprint vom slowakischen Superstar Peter Sagan angezogen wurde, musste die letzten Meter im Sattel zu Ende fahren und kam gegen den frischeren Nizzolo nicht mehr an.

Am Dienstag wartet die nächste sprinterfreundliche Etappe auf das Fahrerfeld. Die Strecke führt über 212,5 km von Chalette-sur-Loing nach La Chatre. Die 78. Auflage der "Fahrt zur Sonne" endet nach insgesamt 1217 km am kommenden Sonntag in Nizza. Letzter deutscher Sieger war 2011 Zeitfahrspezialist Tony Martin. Einige Teams, darunter die britische Top-Equipe Ineos, hatten angesichts der Coronakrise auf einen Start bei Paris-Nizza verzichtet.

