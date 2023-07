Der britische Radstar Chris Froome steht bei seinem Arbeitgeber Israel-Premier Tech heftig in der Kritik. Der viermalige Gewinner der Tour de France und Großverdiener der Mannschaft sei sein Geld bislang "absolut nicht" wert gewesen, sagte Teambesitzer Sylvan Adams im Interview mit cyclingweekly.com.

"Wir haben Chris als Anführer unseres Tour-Teams unter Vertrag genommen und er ist noch nicht einmal hier, also kann man das nicht als gutes Preis-Leistungs-Verhältnis betrachten", führte Adams aus. Froome, der nicht für die derzeit laufende Frankreich-Rundfahrt nominiert worden war, sei nicht als reines PR-Instrument verpflichtet worden.

"Wir sind ein Risiko eingegangen, aber wir haben immerhin den besten Grand-Tour-Fahrer dieser Generation verpflichtet", sagte der Milliardär Adams und kritisierte: "Ich respektiere seine Leistungen in der Vergangenheit, aber wenn du in der diesjährigen Tour-Mannschaft sein willst, zählt nicht, was du vor sieben Jahren gemacht hast, sondern was du in diesem Jahr gemacht hast. Und du musst dir deinen Platz verdienen."

Froome hatte sich Israel-Premier Tech 2021 angeschlossen und soll dort bis zu fünf Millionen Euro im Jahr verdienen. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Der inzwischen 38-Jährige hatte die Tour de France als Fahrer des Teams Sky in den 2010er-Jahren lange Zeit dominiert, neben seinen vier Titeln in Frankreich gewann er auch den Giro d'Italia und zweimal die Vuelta. 2019 stürzte der gebürtige Kenianer schwer und konnte anschließend nicht mehr an sein altes Leistungsniveau anknüpfen.