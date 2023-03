Paris (SID) - Wegen "außergewöhnlich heftiger Winde" ist bei der Radfernfahrt Paris-Nizza die sechste Etappe am Freitag abgesagt worden. Im Verlauf der geplanten Strecke über 197,4 km von Tourves nach La Colle-sur-Loup verursachte der Sturm nach Angaben der Organisatoren "mehrere Baumumstürze in der Region" und machte dadurch die "Absage der Etappe unvermeidlich".

Zur weiteren Planung der Veranstalter, die zunächst eine Verkürzung der Etappe in Erwägung gezogen hatten, lagen vorerst keine Informationen vor. Am Samstag steht das siebte Teilstück über 142,9 km von Nizza nach Co, de la Couillole auf dem Etappenplan.