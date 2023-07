Die deutsche Meisterin Liane Lippert führt das BDR-Team bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften in Glasgow an. Die 25-Jährige wurde vom Bund Deutscher Radfahrer als Kapitänin für das Straßenrennen nominiert. Die Movistar-Fahrerin, die zuvor ab Sonntag bei der Tour de France Femmes an den Start geht, gilt als Hoffnungsträgerin für eine Medaille.

Neben Lippert (Friedrichshafen) wurden für das Straßenrennen in Glasgow am 13. August Ricarda Bauernfeind (Ingolstadt), Romy Kasper (Forst), Franziska Koch (Mettmann), Antonia Niedermaier (Rosenheim) und Linda Riedmann (Karbach) nominiert. Das Einzelzeitfahren bestreiten Niedermaier und Bahn-Olympiasiegerin Mieke Kröger (Bielefeld).