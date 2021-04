Köln (SID) - Das deutsch-lizenzierte Team DSM startet mit drei deutschen Fahrern beim Giro d'Italia (8. bis 30. Mai). Wie die Mannschaft am Mittwoch mitteilte, stehen Nikias Arndt (Buchholz), Nico Denz (Waldshut-Tiengen) und Max Kanter (Cottbus) im achtköpfigen Aufgebot für die erste große Landesrundfahrt des Jahres.

Die Equipe peilt dabei in erster Linie eine gute Platzierung in der Gesamtwertung an. Zugleich werde man aber auch Chancen im Sprint im Hinterkopf behalten.