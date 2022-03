Köln (SID) - Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hat den nächsten großen Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung bei der Rad-Fernfahrt Tirreno-Adriatico gemacht. Der 23-Jährige vom UAE Team Emirates gewann am Samstag die vorletzte Etappe über 213 km von Apecchio nach Carpegna mit deutlichem Vorsprung von 1:03 Minuten vor dem Dänen Jonas Vingegaard (Jumbo Visma).

In der Gesamtwertung liegt Pogacar 1:52 Minuten vor Vingegaard komfortabel in Führung. Die Fernfahrt endet am Sonntag mit der siebten Etappe in Sen Benedetto del Tronto.

Wie bereits am Freitag war der Ravensburger Emanuel Buchmann der bestplatzierte Deutsche, der 29-Jährige vom Team Bora-hansgrohe kam als 37. mit einem Rückstand von 14:50 Minuten ins Ziel. Mit Blick auf dem Gesamtsieg sind deutsche Profis nicht in der Verlosung.