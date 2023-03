Köln (SID) - Nach nur einem Tag hat der deutsche Radprofi Lennard Kämna beim italienischen Etappenrennen Tirreno-Adriatico die Gesamtführung an Primoz Roglic verloren. Der dreimalige Vuelta-Sieger aus Slowenien gewann das fünfte Teilstück über 168 km mit der Bergankunft in Sarnano-Sassotetto und eroberte das Blaue Trikot. Kämna (Bora-hansgrohe) wurde Fünfter und liegt nun vier Sekunden hinter Roglic, der am Vortag seinen ersten Saisonsieg gefeiert hatte.

Roglic vom Team Jumbo-Visma setzte sich auf der Königsetappe vor Lokalmatador Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) und dem Briten Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) durch. Der eigentlich 13,1 km lange Schlussanstieg war wegen Regens, Hagels und Windes um gut zwei Kilometer verkürzt worden. Roglic, der in diesem Jahr um den Gesamtsieg beim Giro d'Italia kämpfen will, bekam durch seinen Tagessieg eine 10-Sekunden-Gutschrift und zog dadurch an Kämna (Wedel) vorbei. Dritter ist der Portugiese Joao Almeida (UAE Team Emirates/+12 Sekunden).

Beim einwöchigen Rennen stehen noch zwei Etappen aus. Am Samstag geht es rund um Osimo (194 km), am Sonntag zum Abschluss rund um San Benedetto del Tronto (154 km).