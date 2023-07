Die 13. Etappe im LIVETICKER:

+++ Drei Vingegaard-Helfer weg +++

Durch das hohe Tempo erzielt das UAE Team Emirates einen ersten Wirkungstreffer beim direkten Gegner. Jonas Vingegaard verliert seine Helfer Wout van Aert, Tiesj Benoot sowie Christophe Laporte.

+++ Pacher alleine vorne +++

Quentin Pacher zieht seinen Angriff für den Moment durch, hat die restlichen Ausreißer nun um zehn Sekunden distanziert. Unter den ersten Verfolgern befinden sich unter anderem Nelson Oliveira, Alberto Bettiol und Matej Mohorič.

+++ Auch das Peloton im Anstieg +++

Rund 3:30 Minuten nach der inzwischen sehr zersplitterten Fluchtgruppe erreicht auch das Hauptfeld den Anstieg zum Grand Colombier.

+++ Attacke von Pacher +++

Jetzt greift Quentin Pacher (Groupama - FDJ) an! Und das hat leider auch aus deutscher Sicht direkt Folgen, denn Georg Zimmermann kann wie Mike Teunissen, Jasper Stuyven und Kasper Asgreen nicht reagieren.

+++ Bettiol und Shaw geben Gas +++

Alberto Bettiol und James Shaw, die beiden Fahrer von EF Education-EasyPost, drücken gleich mal auf die Tube. Georg Zimmermann hält sich erstmal am Ende der Spitzengruppe auf.

+++ Das Spektakel beginnt! +++

Jetzt startet das große Finale dieser Etappe! Über 17,4 Kilometer geht es mit einer durchschnittlichen Steigung von 7,1 Prozent sowie knüppelharten Rampen bergauf. Erst 2012 gab der Grand Colombier seine Premiere bei der Tour, hat sich seitdem jedoch etabliert. Zum fünften Mal steht er im Programm, zum zweiten Mal nach 2020 als Zielort. Damals siegte Tadej Pogačar auf der 15. Etappe, die allerdings im Vorlauf mit mehreren Bergen deutlich schwieriger ausfiel.

+++ Tour-Aus für Ewan! +++

Das hat sich leider angebahnt! Caleb Ewan ist auch heute lange hinterhergefahren, diesmal sogar ohne Helfer. Nun zieht der Sprinter Lotto–Dstny einen Schlussstrich und steigt entkräftet aus der Frankreich-Rundfahrt aus.

+++ Die Ruhe vor dem Sturm +++

Noch ein paar Minuten schnaufen die Pedaleure durch, ehe die finale Tortur auf den Grand Colombier beginnt. Selbstverständlich liegt das Hauptaugenmerk dann einmal mehr auf dem Duell zwischen Klassement-Favoriten Jonas Vingegaard und Tadej Pogačar. Doch auch die Franzosen dürften an ihrem Nationalfeiertag hochmotiviert sein und werden sich von ihrer besten Seite präsentieren wollen.

+++ Doch Hoffnung für Ausreißer? +++

Die Spitzengruppe riskiert nun viel, baut den Vorsprung auf das Peloton immer weiter aus. Mittlerweile nähert sich das Polster sogar der Vier-Minuten-Marke an. Haben Georg Zimmermann, Matej Mohorič und die 14 anderen Fahrer doch eine kleine Chance auf den Tagessieg?

+++ Latour lässt abreißen +++

Als nächstes Mitglied der ursprünglichen Fluchtgruppe verabschiedet sich Pierre-Roger Latour von TotalEnergies, der in der Abfahrt nicht folgen kann.

+++ Spitzengruppe in der Abfahrt +++

Die Ausreißer haben den höchsten Punkt des unkategorisierten Col de la Lèbe erreicht, befinden sich fortan in einer längeren Abfahrt. Auffällig: Durch die zahlreichen Tempoverschärfungen von Matej Mohorič haben die 17 Männer mittlerweile ein Polster von knapp drei Minuten.

+++ Auch Ewan alleine +++

Wieder einmal leidet Caleb Ewan! Der australische Sprinter von Lotto–Dstny fährt einsam hinter dem großen Hauptfeld, kommt jetzt erst mit einem enormen Rückstand von über acht Minuten am Zwischensprint an - da muss er später das Zeitlimit fürchten.

+++ Schlechte Karten für Petit +++

Doch dieser Kampf dürfte relativ aussichtslos sein. Inzwischen hängt Adrien Petit, der Teamkollege von Georg Zimmermann, 35 Sekunden hinter der Spitzengruppe und ist vollkommen alleine unterwegs.

+++ Bol im Peloton angekommen +++

Mittlerweile ist der abgehängte Cees Bol wieder im Hauptfeld angelangt. Im Gegensatz dazu beißt Adrien Petit noch auf die Zähne, will den Anschluss nach vorne offenbar wieder herstellen.

+++ Wieder Mohorič +++

Erneut forciert Matej Mohorič das Tempo, doch all seine Mitstreiter passen auf. Insgesamt 17 Fahrer verbleiben damit an der Spitze.

+++ Teunissen gewinnt den Zwischensprint +++

Jetzt kommt die Fluchtgruppe am Zwischensprint in Hauteville-Lompnes an. Mike Teunissen (Intermarché - Circus - Wanty) geht rund 100 Meter vor der Wertungslinie aus dem Sattel und nimmt die Zähler sowie das entsprechende Preisgeld in Höhe von 1500 Euro mit - großartige Gegenwehr gab es allerdings auch nicht.

+++ Zimmermann mischt mit +++

Georg Zimmermann scheint sich gut zu fühlen, hält sich stets weit vorne auf und übernimmt auch Führungsarbeit

+++ Bol und Petit fallen zurück +++

Sofort platzen die ersten Fahrer weg, können der Tempoverschärfung von Matej Mohorič nicht folgen. Zuerst müssen die Sprinter Cees Bol und Adrien Petit eine Lücke lassen.

+++ Bewegung an der Spitze! +++

Matej Mohorič erkennt, dass der Vorsprung auf das Hauptfeld einfach zu gering ist und attackiert in der Spitzengruppe. Georg Zimmermann agiert sehr aufmerksam und klemmt sich direkt an das Hinterrad des Slowenen.

+++ Eigenartiger Zwischensprint +++

Etwas kurios ist es definitiv, dass der Zwischensprint des Tages ausgerechnet auf dieser Steigerung hinauf zum Col de la Lèbe abgenommen wird. Darüber werden die endschnellen Leute sicherlich kaum lachen können. Doch Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) liegt in der Sprintwertung sowie komfortabel vorne, führt mit 144 Zählern vor Mads Pedersen (Lidl–Trek).

+++ Col de la Lèbe +++

Ab sofort dürfen sich Fahrer erstmals austesten, wie es um den Zustand der eigenen Beine gestellt ist. Die Spitzengruppe erreicht den unkategorisierten Anstieg des Col de la Lèbe.

+++ Vier Etappensieger +++

Unter den 19 Fahrern an der Spitze befinden sich übrigens vier Männer, die immerhin schon einmal eine Tour-Etappe gewinnen konnten: Michał Kwiatkowski, Matej Mohorič, Mike Teunissen und Hugo Houle.

+++ Trentin ist raus +++

Nun ist Akku bei Matteo Trentin leer gegangen, dementsprechend hat der Italiener seine Nachführarbeit eingestellt. So bleiben dem UAE Team Emirates noch Mikkel Bjerg und Vegard Stake Laengen.

+++ Verteidigt Powless das Bergtrikot? +++

Noch bleibt ein wenig Zeit, um einen Blick auf die Bergwertung zu werfen. Theoretisch könnte Neilson Powless (EF Education-EasyPost) das gepunktete Trikot heute verlieren, sonderlich realistisch ist ein Wechsel an der Spitze dieser Sonderwertung jedoch nicht. 16 Punkte rangiert der US-Amerikaner vor Tobias Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team). Am Gipfel des Grand Colombier - der einzigen Bergwertung des Tages - werden für den Sieger 20 Zähler ausgeschüttet.

+++ Die heiße Phase beginnt +++

Bei der 13. Etappe der Tour de France beginnt die heiße Phase und wir sind im Liveticker mit dabei.

Infos zur Tour de France:

Für Radsport-Fans wird es im Juli wieder so richtig spannend! Seit dem 1. Juli läuft die Tour de France, der berühmteste Radsport-Klassiker.

In diesem Jahr gehen 176 Radsportler aus 22 Teams an den Start. ran beantwortet vor dem Start der Tour de France die wichtigsten Fragen rund um die Fahrer, die Etappen und die Live-Übertragungen.

Tour de France 2023 heute live: Daten zur 13. Etappe

Startort: Chatillon-Sur-Chalaronne

Zielort: Grand Colombier

Start: 13:45 Uhr (Scharfer Start: 13:55 Uhr)

Voraussichtliches Ende: 17:10 Uhr

Sprintpunkte: max. 50 Punkte

Bergpunkte: max. 20 Punkte

Zeitgutschriften: Zehn, sechs und vier Sekunden für die ersten drei Fahrer im Ziel

Tour de France 2023 heute live: Wer führt die Wertungen an?

Aktuell ist der Däne Jonas Vingegaard deer Gesamtführende, er hat vor der 11. Etappe 17 Sekunden Vorsprung auf den Slowenen Tadej Pogacar. In der Sprint-Wertung ist der Belgier Jasper Philipsen mit 323 Punkten eine Klasse für sich. In der Bergwertung liegt der US-Amerikaner Neilson Powless mit 16 Punkten Vorsprung vor dem Norweger Tobias Johannessen ganz vorne.

Tour de France 2023 heute live: Wo und wann beginnt der Radsport-Klassiker?

Die Tour de France wird in jedem Jahr in einer anderen Stadt gestartet. 2023 geht der Radsport-Klassiker am 1. Juli im spanischen Bilbao los und endet am 23. Juli traditionell auf dem Champs-Elysees in der französischen Hauptstadt Paris. Bereits 1992 begann die Tour de France in Bilbao. 2024 wird der Rad-Klassiker im italienischen Florenz beginnen.

Tour de France 2023 live: Wie viele Etappen werden gefahren?

Bei der Tour de France 2023 stehen 21 Etappen auf dem Programm. Die Gesamtstrecke beträgt 3410,5 Kilometer. Gleich am zweiten Tag steht die mit 209 Kilometern längste Etappe der Tour de France 2023 auf dem Programm. Diese führt die Fahrer von Vitoria-Gasteiz nach San Sebastian.

Tour de France 2023 heute live: Wer ist der Titelverteidiger?

Im Jahr 2022 sicherte sich der Däne Jonas Vingegaard vom Team Jumbo - Visma den Gesamtsieg bei der Tour de France. Der damals 25-Jährige triumphierte in Paris vor dem Slowenen Tadej Pogacar und dem drittplatzierten Waliser Geraint Thomas. Vingegaard ist nach Bjarne Riis überhaupt erst der zweite Tour-de-France-Sieger aus Dänemark.

Erfolgreichster Deutscher im Gesamt-Klassement war Georg Zimmermann (Intermache Circus Wanty) auf Platz 42.

Tour de France 2023 live: Welche deutschen Fahrer sind am Start?

Bei der Tour de France kommen sieben der 176 Fahrer aus Deutschland. Emanuel Buchmann und Nils Politt gehen für das deutsche Team Bora-hansgrohe an den Start, Phil Bauhaus und Nikias Arndt fahren den Radsport-Klassiker beim Team Bahrain Victorious.

Simon Geschke tritt bei der Tour de France als Teil des französischen Teams Cofidis an. Der im Vorjahr erfolgreichste Deutsche Georg Zimmermann ist im Tour-Team von Intermarche Circus Wanty dabei, John Degenkolb fährt für das Team DSM.

Tour de France 2023 live: Wird der Radsport-Klassiker im Free-TV übertragen?

Ja, in Deutschland überträgt der Sender Eurosport 1 alle 21 Etappen der Tour de France live. Auch die ARD überträgt die Tour de France live.

Tour de France 2023 heute live: Wird der Radsport-Klassiker im Livestream übertragen?

Ja, die Tour de France kann man in Deutschland auch kostenlos im Livestream der ARD-Sportschau mitverfolgen. Zudem bietet DAZN jede Etappe der Tour im kostenpflichtigen Livestream an, ebenso discovery+.

Tour de France 2023 live: Gibt es einen Liveticker?

Auf ran.de findet ihr zu jeder Etappe der Tour de France 2023 einen entsprechenden Liveticker sowie Informationen zu den Ergebnissen und Gesamtständen.