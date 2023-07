Tour de France 2023, 15. Etappe

UPDATE, 16. Juli 2023, 18:22 Uhr: Buchmann verliert viel Zeit

Mehr als zwei Minuten hat Wout Poels am Ende Vorsprung auf den zweitplatzierten Wout van Aert. Dritter wird mit drei Minuten Rückstand Mathieu Burgaudeau.

Emanuel Buchmann erreicht das Ziel als 43. des Tages und 14:33 Minuten. Sein Teamkollege Bob Jungels ist dabei an seiner Seite.

UPDATE, 16. Juli 2023, 18:13 Uhr: Pogacar und Vingegaard erreichen Ziel gemeinsam

An Adam Yates und Marc Soler, der offenbar seinem Team-Kapitän Tadej Pogacar noch ein wenig das Tempo anziehen wollte, ziehen die beiden Stars noch vorbei. Mit gut sechs Minuten Rückstand erreichen Pogacar und Jonas Vingegaard gemeinsam das Ziel. Damit bleibt es bei den zehn Sekunden Vorsprung für den Dänen.

UPDATE, 16. Juli 2023, 18:10 Uhr: Pogacar greift einen Kilometer vor dem Ziel an

Lange sieht es nach einer gemeinsamen Fahrt hinauf aus, doch am letzten Kilometer greift Tadej Pogacar an. Jonas Vingegaard lässt sich aber nicht überraschen und bleibt am Slowenen dran.

UPDATE, 16. Juli 2023, 18:08 Uhr: Rodriguez holt Pogacar und Vingegaard ein

Das hatten wir doch schonmal! Carlos Rodriguez holt erneut Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard ein, weil die beiden Topstars sich erneut belauern. Der Spanier übernimmt sofort die Führung in der Gruppe.

UPDATE, 16. Juli 2023, 18:05 Uhr: Poels feiert Etappensieg

Wout Poels hat genug Zeit, seinen Etappensieg zu feiern. Sein Vorsprung ist auf mehr als eine Minute angewachsen.

Bei den Favoriten löst sich Adam Yates überraschend von seinem Kapitän Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard.

UPDATE, 16. Juli 2023, 18:00 Uhr: Nur noch Adam Yates bei Vingegaard und Pogacar

Jetzt zerfällt die Gruppe der Favoriten schnell. Adam Yates fährt Tempo und nur noch Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar halten mit dem Briten mit.

Derweil eine interessante Nachricht: Zum kämpferischsten Fahrer des Tages wird kein Aureißer gewählt, sondern der am Vortag schwergestürzte Adrien Petit, der sich irgendwo weit zurück durch die Etappe kämpft. Chapeau!

UPDATE, 16. Juli 2023, 17:57 Uhr: Hindley fällt zurück

Bora-Kapitän Jai Hindley muss nun ebenfalls abreißen lassen. In der Gruppe der Favoriten befinden sich fast nur noch Profis von Jumbo-Visma und UAE, den Teams der beiden Stars Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar. Dazu Carlos Rodriguez von Ineos und David Gaudu von Groupama-FDJ.

UPDATE, 16. Juli 2023, 17:55 Uhr: Rodriguez greift aus Favoritengruppe an

Den ersten Angriff aus der Gruppe der Favoriten setzt mit Carlos Rodriguez der Etappensieger vom Vortag, dem jedoch Jonas Vingegaards Teamkollege Wilco Kelderman folgt. Doch sie werden wieder gestellt.

UPDATE, 16. Juli 2023, 17:50 Uhr: Favoriten über sieben Minuten zurück

Die Favoriten kommen nicht wirklich näher an die Spitze heran. Mehr als sieben Minuten liegen mittlerweile zwischen Wout Poels vorne und der Gruppe um Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar. Aus dieser fällt der Österreicher Felix Gall mit einem Defekt zurück.

UPDATE, 16. Juli 2023, 17:45 Uhr: Poels gewinnt vorletzte Bergwertung

Wout Poels setzt sich etwas weiter ab, hat mehr als eine halbe Minute Vorsprung. Der Niederländer vom Bahrain-Victorious-Team holt sich die Bergwertung der 2. Kategorie gut acht Kilometer vor dem Ziel. Auf Position zwei liegt Marc Soler vor Wout van Aert.

Auch das Feld der Favoriten befindet sich mittlerweile im Anstieg.

UPDATE, 16. Juli 2023, 17:40 Uhr: Poels lässt van Aert stehen

Kaum hat der 2,7 Kilometer lange Anstieg begonnen, setzt sich Wout Poels von Wout van Aert ab und eilt dem Ziel entgegen. Marc Soler liegt rund 20 Sekunden dahinter.

Derweil stürzt der deutsche Meister Emanuel Buchmann, der sich in der Gruppe der Favoriten befand. Er kann aber weiterfahren. Sein Bora-Teamkollege Bob Jungels aus Luxemburg wartet auf ihn.

UPDATE, 16. Juli 2023, 17:35 Uhr: Soler verliert Anschluss an van Aert und Poels

Während der Abfahrt muss Marc Soler abreißen lassen und befindet sich ein paar Sekunden hinter Wout van Aert und Wout Poels. Somit geht das belgisch-niederländische Duo wohl knapp vor dem Spanier in den nächsten Anstieg.

Derweil versteuert sich Guillaume Martin in der Verfolgergruppe, bleibt aber auf dem Rad. Der Franzose scheint die Straße aber kurz verlassen zu haben.

UPDATE, 16. Juli 2023, 17:20 Uhr: Spitzentrio auf dem Weg zu den letzten Anstiegen

Durch den Sturz von Krists Neilands bilden nun Marc Soler, Wout van Aert und Wout Poels das Spitzentrio, das sich den letzten beiden Bergen des Tages annähert. Es warten noch der Cote des Amerands, ein Berg der 2. Kategorie, und der Schlussanstieg nach Saint-Gervais Mont-Blanc, hinauf auf einen Berg der 1. Kategorie.

Insgesamt 9,7 Kilometer geht es noch bergauf und es sieht alles danach aus, als würde einer aus dem Trio triumphieren. Die erste Verfolgergruppe liegt gut eine Minute dahinter, die Favoriten haben mehr als sieben Minuten Rückstand.

Erfreulich: Neilands soll wieder auf dem Rad sitzen. Mit dem Ausgang des Rennens wird er aber nichts mehr zu tun haben.

UPDATE, 16. Juli 2023, 17:05 Uhr: Neilands stürzt nach Zusammenprall mit Motorrad

Auf der Abfahrt vom Col des Aravis bildet sich ein Spitzenquartett aus Marc Soler, Wout van Aert, Krists Neilands und Wout Poels. In einer Kurve will sich Neilands eine Flasche aus einem Begleitmotorrad schnappen, prallt dabei aber mit dem Fahrzeug zusammen und kommt zu Fall. Das sah übel aus, zunächst bleibt der Lette auf dem Asphalt sitzen, muss sich wohl erstmal sammeln.

UPDATE, 16. Juli 2023, 16:55 Uhr: Soler setzt sich ab - van Aert jagt hinterher

Auf dem Weg zum Col des Aravis löst sich Marc Soler, Teamkollege von Tadej Pogacar aus der Spitzengruppe und sichert sich die Bergwertung der 3. Kategorie. Mit Wout van Aert setzt kurz vor dem Gipfel ein Teamkollege von Jonas Vingegaard nach. Er hat Krists Neilands im Schlepptau, der am Dienstag lange Zeit wie der mögliche Etappensieger aussah. Das Feld der Favoriten mit noch knapp 40 Fahrern liegt noch immer mehr als sechs Minuten zurück.

UPDATE, 16. Juli 2023, 16:40 Uhr: Ciccone gewinnt Bergwertung und holt Powless ein

Nachdem Rui Costa während des Aufstiegs eingeholt wurde, sichert sich Giulio Ciccone die Bergwertung auf dem Col de la Croix Fry. Damit schließt der Italiener nach Punkten in der Sonderwertung zum führenden Neilson Powless auf. Vorne sind noch 24 Fahrer zusammen, das Feld der Favoriten hat noch rund sechseinhalb Minuten Rückstand, die Chancen auf einen Sieg eines Ausreißers sind also intakt.

UPDATE, 16. Juli 2023, 16:20 Uhr: Spitzengruppe zerfällt

Während des Aufstiegs zum Col de la Croix Fry, der bei durchschnittlich sieben Prozent Steigung 11,3 Kilometer lang ist, übernimmt der Portugiese Rui Costa die Spitze. Er holt Marco Haller ein und lässt den Östereicher stehen. In der großen Verfolgergruppe befinden sich unter anderem die kletterfesten Franzosen Thibaut Pinot und Guillaume Martin sowie der Spanier Mikel Landa. Hier fallen jedoch bereits einige Fahrer zurück, darunter auch Bergkönig Neilson Powless.

UPDATE, 16. Juli 2023, 16:00 Uhr: Spitze büßt an Vorsprung ein

Zwischenzeitlich betrug der Abstand zwischen der Spitze und dem Feld mit den Favoriten mehr als acht Minuten, jetzt sind es noch rund sieben Minuten. Auf dem Weg zum Col de la Croix Fry, einem weiteren Berg der 1. Kategorie, wurden Alexej Lutsenko und Julien Alaphilippe von den Verfolgern gestellt. Aktuell liegt der Österreicher Marco Haller vom deutschen Team Bora rund eine halbe Minute vor seinen Mitausreißern.

UPDATE, 16. Juli 2023, 15:35 Uhr: Powless holt sich Führung in Bergwertung zurück

Die Bergwertung der 1. Kategorie sichert sich Alexej Lutsenko vor Julien Alaphilippe. Hinter dem Spitzenduo kämpfen Giulio Ciccone und Neilson Powless um den dritten Platz - mit dem besseren Ende für den Italiener. Der US-Amerikaner zieht mit seinen vier ergatterten Punkten in der Bergwertung aber wieder an Jonas Vingegaard vorbei - während der Etappe trägt er das Trikot mit den Roten Punkten nur in Vertretung. Vier weitere Bergwertungen warten noch: zwei der 1. und je eine der 2. und der 3. Kategorie.

UPDATE, 16. Juli 2023, 15:10 Uhr: Ausreißer mit großem Vorsprung

Auf dem Weg zum ersten Berg des Tages, es geht auf den Col de la Forclaz de Montmin, liegt mit dem Franzosen Julien Alaphilippe und dem Kasachen Alexej Lutsenko ein Duo an der Spitze. Mit einem Rückstand von rund 40 Sekunden folgt eine 35 Fahrer starke Gruppe, in der sich mit Nils Politt auch ein Deutscher befindet. Das große Feld mit den Favoriten hat bereits mehr als sieben Minuten Rückstand. Es könnte also sein, dass heute die Ausreißer den Sieg unter sich ausmachen dürfen.

Der Anstieg auf einen Berg der 1. Kategorie ist 7,2 Kilometer lang und verfügt über eine durchschnittliche Steigung von 7,3 Prozent.

UPDATE, 16. Juli 2023, 14:35 Uhr: Wieder Massensturz früh auf der Etappe

Nach rund einer Stunde Fahrzeit ist es auf der 15. Tour-Etappe wieder zu einem Massensturz gekommen. Etwa 20 Fahrer im Hauptfeld kommen zu Fall, darunter Nathan Van Hooydonck von Jumbo-Visma, Biniam Girmay von Intermarche und Aurelien Paret-Peintre von Ag2R. So wie es aussieht, können aber alle Profis das Rennen wieder aufnehmen. Nachdem Daniel Felipe Martinez wegen einer möglichen Gehirnerschütterung nicht mehr zum Start angetreten ist, sind noch 157 Fahrer im Rennen.

Informationen zur Tour de France 2023:

Für Radsport-Fans ist der Juli die beste Zeit des Jahres! Seit dem 1. Juli läuft die Tour de France, die berühmteste Landes-Rundfahrt der Welt.

In diesem Jahr gehen 176 Radsportler aus 22 Teams an den Start. ran beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Fahrer, die Etappen und die Live-Übertragungen zur Tour de France.

Tour de France 2023 heute live: Daten zur 15. Etappe

Start: 13:05 Uhr in Les Gets les Portes du Soleil

Scharfer Start: 13:20 Uhr

Voraussichtliches Ende: 18 Uhr in Saint-Gervais Mont-Blanc

Länge: 179 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: 40

Maximale Bergpunkte: 37

Tour de France 2023 heute live: Wer führt die Wertungen an?

Aktuell ist der Däne Jonas Vingegaard der Gesamtführende, er hat nach der 14. Etappe zehn Sekunden Vorsprung auf den Slowenen Tadej Pogacar. In der Sprint-Wertung ist der Belgier Jasper Philipsen mit 323 Punkten eine Klasse für sich. In der Bergwertung liegt Vingegaard gleichauf mit dem US-Amerikaner Neilson Powless mit jeweils 54 Punkten ganz vorne.

Tour de France 2023 heute live: Wo und wann beginnt der Radsport-Klassiker?

Die Tour de France wird in jedem Jahr in einer anderen Stadt gestartet. 2023 geht der Radsport-Klassiker am 1. Juli im spanischen Bilbao los und endet am 23. Juli traditionell auf dem Champs-Elysees in der französischen Hauptstadt Paris. Bereits 1992 begann die Tour de France in Bilbao. 2024 wird der Rad-Klassiker im italienischen Florenz beginnen.

Tour de France 2023 live: Wie viele Etappen werden gefahren?

Bei der Tour de France 2023 stehen 21 Etappen auf dem Programm. Die Gesamtstrecke beträgt 3410,5 Kilometer. Gleich am zweiten Tag steht die mit 209 Kilometern längste Etappe der Tour de France 2023 auf dem Programm. Diese führt die Fahrer von Vitoria-Gasteiz nach San Sebastian.

Tour de France 2023 heute live: Wer ist der Titelverteidiger?

Im Jahr 2022 sicherte sich der Däne Jonas Vingegaard vom Team Jumbo - Visma den Gesamtsieg bei der Tour de France. Der damals 25-Jährige triumphierte in Paris vor dem Slowenen Tadej Pogacar und dem drittplatzierten Waliser Geraint Thomas. Vingegaard ist nach Bjarne Riis überhaupt erst der zweite Tour-de-France-Sieger aus Dänemark.

Erfolgreichster Deutscher im Gesamt-Klassement war Georg Zimmermann (Intermache Circus Wanty) auf Platz 42.

Tour de France 2023 live: Welche deutschen Fahrer sind am Start?

Bei der Tour de France kommen sieben der 176 Fahrer aus Deutschland. Emanuel Buchmann und Nils Politt gehen für das deutsche Team Bora-hansgrohe an den Start, Phil Bauhaus und Nikias Arndt fahren den Radsport-Klassiker beim Team Bahrain Victorious.

Simon Geschke tritt bei der Tour de France als Teil des französischen Teams Cofidis an. Der im Vorjahr erfolgreichste Deutsche Georg Zimmermann ist im Tour-Team von Intermarche Circus Wanty dabei, John Degenkolb fährt für das Team DSM.

Tour de France 2023 live: Wird der Radsport-Klassiker im Free-TV übertragen?

Ja, in Deutschland überträgt der Sender Eurosport 1 alle 21 Etappen der Tour de France live. Auch die ARD überträgt die Tour de France live.

Tour de France 2023 heute live: Wird der Radsport-Klassiker im Livestream übertragen?

Ja, die Tour de France kann man in Deutschland auch kostenlos im Livestream der ARD-Sportschau mitverfolgen. Zudem bietet DAZN jede Etappe der Tour im kostenpflichtigen Livestream an, ebenso discovery+.

Tour de France 2023 live: Gibt es einen Liveticker?

Auf ran.de findet ihr zu jeder Etappe der Tour de France 2023 einen entsprechenden Liveticker sowie Informationen zu den Ergebnissen und Gesamtständen.